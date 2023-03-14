Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:02, 14 марта 2023Бывший СССР

В ПМР предложили международным спецслужбам расследовать теракт против ОБСЕ

Прокурор ПМР предложил международным спецслужбам вместе расследовать теракт против ОБСЕ

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Прокурор непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий заявил о готовности расследовать совместно с международными спецслужбами подготовку теракта против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Первый Приднестровский».

По его словам, потенциальными жертвами готовившегося теракта могли быть представители многих государств. «Мы открыты, мы готовы к взаимодействию. Мы представим все необходимые материалы, которые у нас есть, для тех, кто заинтересован в установлении истины по делу», — подчеркнул Гурецкий.

Ранее стало известно, что в Приднестровье был предотвращен теракт, готовившийся против делегации ОБСЕ. Предполагается, что его планировали совершить 14 февраля после переговоров с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине решили продолжать удерживать Артемовск
В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19
Пашинян рассказал о желании приобрести квартиру в ипотеку
Бывший премьер Пакистана спрятался от ареста за преданной «армией»
Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына
Во Внуково прокомментировали сообщение о неизвестном беспилотнике над аэропортом
Путин призвал общество проявить консолидацию для победы
Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях
Путин заявил о создании пятой колонны после распада СССР
Женщина с голой грудью выбежала на сцену на концерте Аврил Лавин в знак протеста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.