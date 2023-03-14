В ПМР предложили международным спецслужбам расследовать теракт против ОБСЕ

Прокурор ПМР предложил международным спецслужбам вместе расследовать теракт против ОБСЕ

Прокурор непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий заявил о готовности расследовать совместно с международными спецслужбами подготовку теракта против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Первый Приднестровский».

По его словам, потенциальными жертвами готовившегося теракта могли быть представители многих государств. «Мы открыты, мы готовы к взаимодействию. Мы представим все необходимые материалы, которые у нас есть, для тех, кто заинтересован в установлении истины по делу», — подчеркнул Гурецкий.

Ранее стало известно, что в Приднестровье был предотвращен теракт, готовившийся против делегации ОБСЕ. Предполагается, что его планировали совершить 14 февраля после переговоров с президентом ПМР Вадимом Красносельским.