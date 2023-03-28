Изнасиловавший 14-летнюю школьницу полицейский-педофил попал за решетку

В Великобритании сотрудник полиции попал за решетку за секс с 14-летней школьницей

Бывший сотрудник полиции Хуссейн Чехаб из Лондона, Великобритания, изнасиловавший 14-летнюю школьницу, попал за решетку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина познакомился с жертвой, когда ему было 18 лет. Он выдал себя за 16-летнего подростка из России и быстро вошел в доверие к девочке. По словам обвинителя, педофил принуждал ее к сексу и впервые вступил с ней в половой контакт на заброшенной фабрике. «Он не использовал средства защиты. Она просила его прекратить, но он не прекратил», — утвердает обвинитель. Чехаб занимался сексом с девочкой не менее двух раз в период с 1 марта по 16 ноября 2019 года.

Мужчина также неоднократно просил жертву прислать откровенные фотографии и однажды снял на видео, как занимается с ней оральным сексом. Полицейский обещал школьнице удалить ролик, но вместо этого поделился им с другими людьми. Позже жертва разорвала отношения с Чехабом и начала встречаться с другим юношей. Тогда он попытался испортить новые отношения школьницы. Он прислал обнаженную девушки ее новому бойфренду, а также писал ей сообщения с оскорблениями. Несмотря на это, жертва не заявила на педофила в полицию.

О преступлениях Чехаба стало известно только после жалобы другой его жертвы. Родственники второй потерпевшей сообщили, что она вступила в отношения с полицейским, когда ей было 15 лет.

Чехаба арестовали. В ходе расследования у него изъяли несколько электронных устройств, на которых было обнаружено 882 непристойных изображений детей.

Мужчину приговорили к тюремному заключению на срок чуть менее пяти лет: четыре года и два месяца за сексуальные преступления, связанные с несовершеннолетней жертвой, и еще девять месяцев за преступления, связанные с непристойными изображениями и видео с детьми, найденными на его устройствах.

Ранее сообщалось, что учительница из Индии, работавшая с трудными подростками, попала под суд за домогательства к 17-летнему заключенному. Женщина также якобы обещала оказать подростку сексуальные услуги, если он изобьет некоторых ее коллег.