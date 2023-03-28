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04:18, 28 марта 2023Мир

Полянский обвинил Запад в давлении на Совбез ООН при голосовании

Полянский: Запад давил на Совбез ООН при голосовании за резолюцию о Северных потоках
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: МИД России / Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в том, что он оказывал давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы они не голосовали за резолюцию РФ по «Северным потокам». Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время позитивным итогом голосования стало то, что ряд членов Совбеща ждут от Дании, ФРГ, Швеции транспарентного и оперативного расследования диверсии на «Северных потоках», отметил дипломат.

«Так что есть своего рода давление от этой части членов Совета, которая воздержалась, но все-таки выступает за необходимость оперативного продвижения и прояснения множества деталей», — заявил Полянский.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались от ответа.

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Марина Совина
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