Полянский обвинил Запад в давлении на Совбез ООН при голосовании

Полянский: Запад давил на Совбез ООН при голосовании за резолюцию о Северных потоках

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в том, что он оказывал давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы они не голосовали за резолюцию РФ по «Северным потокам». Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время позитивным итогом голосования стало то, что ряд членов Совбеща ждут от Дании, ФРГ, Швеции транспарентного и оперативного расследования диверсии на «Северных потоках», отметил дипломат.

«Так что есть своего рода давление от этой части членов Совета, которая воздержалась, но все-таки выступает за необходимость оперативного продвижения и прояснения множества деталей», — заявил Полянский.

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались от ответа.

