Врач развеяла миф о безопасных днях для незащищенного секса

Врач Мартьянова предупредила, что женщина может забеременеть даже во время менструации

Женщина может забеременеть в любой день цикла, даже во время менструации, предупредила акушер-гинеколог Марина Мартьянова. Она и ее коллега, акушер Анна Погодина, в беседе с «Лентой.ру» развеяли миф о безопасных днях для незащищенного секса.

При вычислении безопасных дней необходимо учитывать, что яйцеклетка живет 24 часа, а жизнеспособность сперматозоидов может составлять от дня до семи суток, предупредила врач.

Чтобы высчитать безопасные дни, необходимо четко знать, на какой день менструального цикла происходит овуляция. Для этого существуют специальные тесты. Также необходимо учитывать жизнеспособность сперматозоидов полового партнера

Марина Мартьянова акушер-гинеколог

По словам Мартьяновой, если менструальный цикл продолжается 21 день, а овуляция происходит на десятый день цикла, то в этом случае всегда будет риск забеременеть после незащищенного секса.

15-49 лет средний репродуктивный возраст женщины

Гинеколог Погодина добавила, что во время менструации беременеют в основном женщины с коротким циклом, нерегулярными месячными, ранней овуляцией в цикле.

Если вы не желаете случайно забеременеть, не стоит пренебрегать контрацепцией во время месячных. В такие дни можно использовать презервативы, диафрагмы, цервикальные колпачки и противозачаточные губки Анна Погодина гинеколог

По словам Погодиной, во время менструации можно использовать гормональные методы короткого действия, такие как противозачаточные таблетки, вагинальные кольца, кожные пластыри и противозачаточные инъекции. Выбор метода контрацепции зависит от индивидуальных предпочтений, истории болезни и образа жизни, поэтому важно обсудить этот вопрос со специалистом.

Ранее Марина Мартьянова рассказала, что полипы в теле матки могут образовываться у девушек и женщин любого возраста. Опасность есть с первой менструации и до менопаузы, но у зрелых женщин она в несколько раз выше.