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20:56, 26 октября 2022Забота о себе

Названы находящихся в зоне риска болезни матки женщины

Гинеколог Марина Мартьянова: полипы в теле матки могут образовываться в любом возрасте

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Полипы в теле матки (полипы эндометрия) могут образовываться у девушек и женщин любого возраста, утверждает акушер-гинеколог Марина Мартьянова. Опасность есть с первой менструации и до менопаузы, но у зрелых женщин она в несколько раз выше, рассказала она в беседе с «Лентой.ру».

По словам Мартьяновой, в зоне повышенного риска этой болезни находятся женщины с ожирением, артериальной гипертензией, а также те, кто проходит курс гормональной терапии в менопаузу.

от 2-3миллиметров

до нескольких сантиметров — размер полипа

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Акушер-гинеколог предупредила, что зачастую полипы эндометрия выявляют случайно, на УЗИ во время профилактического осмотра у гинеколога, так как полип у многих женщин ничем не выдает свое присутствие. Но самыми частыми проявлениями заболевания являются маточные кровотечения, обильные менструации, кровянистые выделения в середине цикла.

Полипы снижают вероятность наступления беременности, так как являются механическим барьером для имплантации эмбриона

Марина Мартьяноваакушер-гинеколог

Мартьянова добавила, что полипы эндометрия могут развиваться на фоне других заболеваний: миомы матки, эндометриоза, полипов цервикального канала. Риск перерождения полипа в злокачественную опухоль повышается с возрастом, особенно если у женщины в постменопаузе есть кровотечения, а размер полипа превышает полтора сантиметра.

у 9 процентов

женщин в постменопаузе выявляют рак эндометрия

При планировании беременности и для избежания более серьезных проблем со здоровьем женщинам проводят полипэктомию или гисторорезектоскопию. После операции и сам полип, и образец эндометрия отправляют на исследование, чтобы исключить риск развития рака, резюмировала акушер-гинеколог.

Ранее Марина Мартьянова назвала опасности регулярного применения экстренной контрацепции. Она предупредила, что есть риск кровотечений.

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Вера Владзиевская
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