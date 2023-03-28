В России захотели ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

«Известия»: ЛДПР предлагает ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах

В России предлагают ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Государственную Дума фракция ЛДПР, сообщают «Известия».

В частности, мера должна затронуть бутилированную воду и хлебобулочные изделия. «В аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам», — говорится в пояснительной записке.

Зампред партии ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что причиной разработки поправок стали многочисленные жалобы россиян. По его словам, речь пойдет о небольшом перечне товаров, уровень максимальной наценки на которые не должен превышать десяти процентов.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в свою очередь подчеркнул, что большинство магазинов в таком случае закроются. «Аренда торговых площадей на территории вокзалов и аэропортов сильно дороже, чем, например, у магазина в центре Москвы», — пояснил он. Зотов призвал бороться не с наценкой, а с высокой стоимостью аренды для таких компаний.

Ранее доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что стоимость ряда популярных продуктов может вырасти весной. Он отметил, что сезонное подорожание является ожидаемым, поскольку оно вызвано логистическими трудностями. По его словам, рост цен коснется большинства сезонных овощей, которые традиционно выращивают в России.