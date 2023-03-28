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11:10, 28 марта 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о неудачной атаке ВСУ на угледарском направлении

Пушилин: ВСУ предприняли неудачную попытку разведки боем на угледарском направлении

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» рассказал о неудачной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

По его словам, ситуация там складывается непростая, идет оппозиционное противостояние. «Попытки противника "прощупать" [оборону], пойти в разведку боем на наши подразделение накануне не увенчались успехом, противник потерял порядка 30 боевиков, несколько единиц техники», — рассказал Пушилин.

В Марьинке продолжаются ожесточенные бои, ситуация осложняется тем, что у Украины есть возможность перебрасывать в город новые резервы, «не считаясь с потерями», отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные практически полностью зачистили промзону Артемовского завода по обработке цветных металлов в Артемовске.

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Варвара Кошечкина
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