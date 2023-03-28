Бывший аналитик ЦРУ предостерег руководство США фразой Путина

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предостерег руководство США фразой президента России Путина

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, отвечая на вопрос о способности США воевать с Россией, одновременно провоцируя конфликт с КНР вокруг Тайваня, процитировал российского президента Владимира Путина в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

«Нет там ни шиша, никакой тонкой задумки, просто бред и все. И самоуверенность», — заявил Макговерн. «Самоуверенность и чувство безнаказанности», — процитировал он слова Путина, которые тот произнес на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», говоря о внешней политике США.

По словам бывшего аналитика, сценарий военного конфликта США с Россией при одновременной эскалации отношений с КНР невозможен. «Объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая», — добавил экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее Макговерн во время заседания Совета Безопасности ООН рассказал, что стало предпосылкой для развития конфликта на Украине. В качестве причины он назвал расширение НАТО. По его мнению, несмотря на обещания Запада о «неспровоцированном» старте кризиса, именно увеличение альянса стало его катализатором.