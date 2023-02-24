Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал расширение НАТО причиной конфликта на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН рассказал, что стало предпосылкой для развития конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Макговерн назвал причину начала украинского конфликта и отнес к ней расширение НАТО. По его мнению, несмотря на обещания Запада о «неспровоцированном» старте кризиса, именно увеличение альянса стало его катализатором.

«Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого», — призвал экс-аналитик ЦРУ.

Аналитик добавил, что в ходе общения с советником президента СССР Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным он спросил у него, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали в документах. По словам Кувалдина, многие факторы помешали формированию документа, включая нежелание Германии и существование Варшавского договора.

Ранее Макговерн призвал США взять ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».