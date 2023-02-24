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00:56, 24 февраля 2023Мир

Экс-сотрудник ЦРУ призвал США взять ответственность за подрыв «Северных потоков»

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн призвал США ответить за подрыв «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Американский правозащитник, экс-сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что после публикации журналиста Сеймура Херша США следует признать свою причастность к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

На онлайн-конференции, организованной международным Шиллеровским институтом, Макговерн напомнил, что резолюцию России о международном расследовании подрывов на «Северных потоках» в Совбезе ООН поддержал только Китай. По его мнению, не стоит надеяться, что СБ выполнит возложенные на него после Второй мировой войны обязательства.« Но остается еще Генеральная Ассамблея и другие организации», — отметил правозащитник.

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«Но если мы [США] являемся демократией, а это [выводы Херша] — правда, наше правительство должно взять ответственность», — призвал Макговерн.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил СЩА в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». Он написал, что американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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