Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:20, 28 марта 2023Наука и техника

Время суток связали с эффективностью лечения от рака

Trends in Cell Biology: циркадные ритмы связали с вероятностью развития метастаз

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Ученые из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе связали время суток с эффективностью лечения от рака. Так, они пришли к выводу, что циркадные ритмы каждого пациента могут влиять не только на режим сна, но и на риск развития онкологического заболевания, его диагностику и вероятность выздоровления. Результаты метаисследования опубликованы в журнале Trends in Cell Biology.

Известно, что циркадный ритм управляет большинством клеточных функций (экспрессия генов, иммунная функция и восстановление клеток), которые связаны с прогрессированием рака. Хронически нарушенные циркадные ритмы — например, из-за неправильного режима сна, смены часовых поясов или посменной работы — могут вызывать предрасположенность к проблемам со здоровьем, включая рак. Одно из исследований, изученных в обзоре, показывает, что циркадные ритмы не только участвуют в возникновении злокачественной опухоли, но и влияют на ее прогрессирование и риск появления метастаз.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Скорость, с которой раковые клетки отделяются от первичного новообразования и попадают в кровоток, ритмично колеблется в течение дня, но сроки этого ритма различаются между типами рака. Опухоль молочной железы с большей вероятностью даст метастазы ночью, тогда как рак предстательной железы и множественная миелома достигают своих пиковых значений в другое время суток.

Авторы считают, что эту информацию можно использовать для проведения химио- и иммунотерапии, что позволит воздействовать на опухолевые клетки в оптимальное время. Хронотерапия также позволяет уменьшить тяжесть побочных эффектов для пациентов, что может повлиять на эффективность лечения.

В одной из работ описывается ситуация, когда пациенты с меланомой, получавшие препараты до 16:30, имели почти в два раза больше шансов выжить, чем пациенты, получавшие лечение позже в тот же день. Оптимальное время варьируется для разных типов рака и методов лечения. Ученые также отмечают, что на клинические преимущества хронотерапии могут влиять такие факторы, как пол пациента и генетическое происхождение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Блогерша похвасталась безаварийной ездой и через шесть дней погибла в ДТП
На бывшего президента Молдавии завели новое дело
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.