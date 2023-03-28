Прокуратура: владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения на перевозки

Владелец вертолета Robinson, потерпевшего крушение на Сахалине с супружеской парой из Хабаровска на борту, работал без разрешения на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Предприниматель организовал прогулочный полет туристов без сертификата эксплуатанта, сообщает ведомство.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении владельца судна.

Отмечается, что предприниматель удалил рекламу своих услуг, размещенную в интернете.

17 февраля вертолет Robinson, на борту которого находились туристы из Хабаровска, пропал с радаров в Сахалинской области северо-восточнее горы Красная и потерпел крушение. Позже стало известно о судьбе присутствующих на борту — пилот и женщина погибли, второй пассажир остался жив. Также у пары остался маленький сын, который ждал возвращения родителей с вертолетной прогулки в отеле.

Позже стало известно, что единственный выживший при крушении вертолета на Сахалине турист готовится к выписке из областной клинической больницы. До этого мужчину прооперировали в местной сахалинской больнице — пострадавший в авиакатастрофе находился в тяжелом состоянии под постоянным наблюдением врачей.