Раскрыта судьба единственного выжившего в авиакатастрофе на Сахалине туриста

Выживший при крушении вертолета Robinson на Сахалине турист готовится к выписке

Турист из Хабаровска, оказавшийся единственным выжившим при крушении вертолета на Сахалине, готовится к выписке из областной клинической больницы. Об этом пишет ТАСС.

В местном Минздраве раскрыли, что состояние здоровья пациента стабильное, угрозы для жизни нет. Ранее мужчину прооперировали в местной сахалинской больнице — пострадавший в авиакатастрофе находился в тяжелом состоянии под постоянным наблюдением врачей.

17 февраля вертолет Robinson, на борту которого находилась супружеская пара из Хабаровска, пропал с радаров в Сахалинской области северо-восточнее горы Красная и потерпел крушение. Позже стало известно о судьбе присутствующих на борту — пилот и женщина погибли, второй пассажир остался жив. Также у пары остался маленький сын, который ждал возвращения родителей с вертолетной прогулки в отеле.

Сообщалось, что по предварительным данным, перед крушением северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области вертолет Robinson задел скалу, но успел подать сигнал бедствия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.