Папа Римский захотел обсудить изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры

Папа Римский заинтересован в обсуждении изгнания УПЦ из Киево-Печерской лавры

Папа Римский Франциск продемонстрировал готовность выступить в роли посредника в переговорах между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова сообщает ТАСС.

Комментируя личный разговор с понтификом, Севастьянов указал, что его собеседник выступил за то, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров и урегулировали имеющиеся разногласия. «Если есть проблема в налаживании контактов, донесении позиции, он готов выступить посредником», — уточнил он.

Севастьянов отметил, что другие юридические механизмы помощи понтифику не доступны — он может только призывать к миру и диалогу. «В деле с Лаврой он призывает к уважению святости мест, чтобы прекратились действия, которые сейчас происходят, но как-то конкретно вмешаться — нет у него таких механизмов юридических», — заключил он.

Ранее стало известно, что монахи получили от национального заповедника «Киево-Печерская лавра» предписание о выселении из корпуса монастыря №34.

В январе 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект о запрете УПЦ на Украине. Его инициатором стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По мнению украинских властей, священнослужители УПЦ связаны с Россией.