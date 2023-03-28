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17:50, 28 марта 2023Экономика

Глава Росатома рассказал о задачах композитного дивизиона

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о задачах композитного дивизиона

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С 2016 года в России начала разворачиваться композитная отрасль в рамках отдельного дивизиона Росатома. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев на пленарном заседании «Перспективы отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей», прошедшего в Москве в рамках Х форума «Композиты без границ». На тот момент, по его словам, соотношение импортных компонентов и российских было 80 на 20, и не в пользу российского производства. Но за эти годы выручка компонентного дивизиона Росатома выросла в 15 раз, удалось добиться 100-процентого импортозамещения. «Сейчас мы вышли на другое качество, — заявил глава Росатома, назвав три его составляющие. — Во-первых, выросший в четыре раза рынок. Сегодня мы понимаем, что имеем колоссальную экономию по целому ряду изделий, как гражданского, так и специального назначения, если применяем композитные решения».

Второй важный момент, озвученный Алексеем Лихачевым – многие отрасли уже находится в стадии технологического насыщения и без композитных материалов их развитие невозможно. И третий фактор, который глава Росатома назвал одним из основных достижений госкорпорации за последнюю пятилетку — создание собственной линейки композитных материалов. «Это было сделано вместе с Минпромторгом, вместе с нашими партнерами, как одноклассниками (Ростех, Роскосмос), так и с частным бизнесом (АФК «Система»). И здесь также очень важна роль ученых», — подчеркнул Алексей Лихачев. Он отметил, что в прошлом году была подписана новая дорожная карта, которая ставит новые задачи: «максимальное движение в сторону конкретных конечных продуктов, научно-технический задел с выходом в новые качества замкнутого цикла производства на собственной компонентной базе и подготовка нового поколения композитчиков».

Также на встрече было объявлено о создании нового совместного производства по выпуску ветролопастей. «Мы с Алексеем Юрьевичем (Русских, губернатор Ульяновской областиприм. «Ленты.ру») вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем регионе присутствия, новое совместное производство — ветролопастей», — сказал Алексей Лихачев. По его словам, развитие ветряной генерации «невозможно без углеволокна».

Напомним, что в 2022 году из России ушел один из крупнейших зарубежных производителей оборудования для возобновляемых источников энергии — Vestas. В этой связи предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» по производству композитных лопастей для турбин ветроэнергетических установок в Ульяновске, работавшее с декабря 2018 года, как сообщал Минпромторг, предполагалось законсервировать. «Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры», — отметил губернатор, комментируя договоренность с Росатомом.

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Татьяна Романова
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