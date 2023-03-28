Полиция пресекла массовую драку антифашистов и скинхедов в Москве

В Москве полиция пресекла массовую драку скинхедов и антифашистов и задержала 12 человек

На западе Москвы полиция пресекла массовую драку скинхедов и антифашистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вечером 25 марта правоохранители задержали 12 человек, среди них пятеро несовершеннолетних. У них изъяли пять газовых пистолетов, телескопическую дубинку, три ножа и две ракетницы.

Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Москве мигранты устроили массовую драку с арматурами из-за времени посещения столовой.