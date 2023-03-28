Собчак назвала придурками критиков ее вопроса о Кардашьян

Собчак назвала придурками критиков ее вопроса скульптору Шемякину о телезвезде Кардашьян

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак резко отреагировала на критику своего вопроса о телезвезде Ким Кардашьян, заданного художнику и скульптору Михаилу Шемякину в ходе интервью. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Господи, какие же вы придурки. Именно поговорив о Бродском и Высоцком, обсудив Вермеера и Муна, и нужно спрашивать про Кардашьян. И не зря это я сделала финалом», — написала Собчак, опубликовав скриншоты с критикой ее вопроса Шемякину об американской телезвезде. Позднее пост был отредактирован: журналистка уточнила, что назвала придурками не всех критиков, а лишь одного из них.

Ведущая также назвала своего собеседника настоящим интеллектуалом и заверила, что он понял и оценил ее вопрос. Кроме того, она заявила, что «даже о Кардашьян поговорить приятно».

Интервью Собчак с Шемякиным вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 27 марта. Беседа была посвящена искусству, биографии художника и некоторым политическим вопросам.

В финале видео Собчак спросила, как Шемякин относится к Кардашьян. Собеседник журналистки, судя по его ответу, не понял, о ком шла речь в вопросе. «Наконец-то я встретила человека, который живет в глуши, в замке и не знает, кто такая Ким Кардашьян», — отреагировала она. Отдельные комментаторы и Telegram-каналы выразили недоумение из-за вопроса Собчак о телезвезде и поиронизировали над ним.

Ранее российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что Собчак после интервью забыла у него шпаргалки от редакторов. Он показал фотографии листов, на которых была напечатана его биография, и обратил внимание на неоднозначность формулировок о себе.