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17:14, 28 марта 2023Экономика

«Газпром» остановил поставки по «Силе Сибири»

«Газпром» сообщил о плановом ремонте на «Силе Сибири» с 28 марта по 4 апреля

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай остановлены из-за планового профилактического ремонта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома». Работы продлятся с 28 марта по 4 апреля.

Договор с компанией CNPC на поставку газа предусматривает профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год — весной и осенью.

В этом месяце, накануне визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву, президент России Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» назвал соглашение о газопроводе «Сила Сибири» сделкой века.

В ходе встречи главы государств в том числе обсуждали строительство еще одного газопровода, который предварительно будет называться «Сила Сибири-2». Каких-либо конкретных документов по этому поводу подписано не было, в комментарии Си Цзиньпина тема также не поднималась.

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года. На максимальную мощность в 38 миллиардов кубометров газопровод должен выйти в 2027 году. Ранее предполагалось, что обеспечить поставки в таком объеме удастся уже в 2024 году. Осенью прошлого года вице-премьер Александр Новак указывал, что в 2023-м ожидается поставка 22 миллиардов кубометров. Формула стоимости топлива не раскрывается.

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Платон Щукин
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