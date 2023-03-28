109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия

Metro: британка отметила 109-й день рождения и назвала секретом долголетия упрямство

Бывшая учительница из британского города Хаксби Олив Эдвардс отметила 109-й день рождения и назвала секретом своего долголетия упрямство и трехразовое питание. Об этом сообщает Metro.

Женщина рассказала, что любит лосось и спаржу, пьет много воды и проводит время за чтением, вязанием и шитьем. По ее словам, она старается как можно дольше оставаться активной и не перестает заниматься своими увлечениями. «Когда мне было 80, я играла в футбол и крикет со своими внуками», — сообщила 109-летняя британка.

На вопрос, в чем секрет ее долголетия, Эдвардс ответила, что она ест три раза в день и очень упряма. «Мой секрет — не сдаваться и продолжать двигаться вперед», — заявила она.

В честь ее дня рождения шеф-повар дома престарелых Birchlands Care Home приготовил для долгожительницы ее любимое блюдо. Обед из лосося Олив завершила кусочком домашнего торта.

Британка получила поздравительную открытку от короля Карла III. Всю жизнь Эдвардс работала учительницей в начальной школе. Она пережила две мировые войны и своими глазами наблюдала становление современных технологий. У нее две дочери и четыре внука.

Ранее Милдред Кай из американского города Спрингфилд, штат Миссури, недавно отметившая 100-летний юбилей, раскрыла, секреты своего долголетия. Она считает, что прожила долгую жизнь благодаря вере и своей семье.

