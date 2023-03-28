Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:02, 28 марта 2023Из жизни

109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия

Metro: британка отметила 109-й день рождения и назвала секретом долголетия упрямство

Фото: @birchlandcare

Бывшая учительница из британского города Хаксби Олив Эдвардс отметила 109-й день рождения и назвала секретом своего долголетия упрямство и трехразовое питание. Об этом сообщает Metro.

Женщина рассказала, что любит лосось и спаржу, пьет много воды и проводит время за чтением, вязанием и шитьем. По ее словам, она старается как можно дольше оставаться активной и не перестает заниматься своими увлечениями. «Когда мне было 80, я играла в футбол и крикет со своими внуками», — сообщила 109-летняя британка.

На вопрос, в чем секрет ее долголетия, Эдвардс ответила, что она ест три раза в день и очень упряма. «Мой секрет — не сдаваться и продолжать двигаться вперед», — заявила она.

Материалы по теме:
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого» Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого»Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
2 апреля 2017
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018

В честь ее дня рождения шеф-повар дома престарелых Birchlands Care Home приготовил для долгожительницы ее любимое блюдо. Обед из лосося Олив завершила кусочком домашнего торта.

Британка получила поздравительную открытку от короля Карла III. Всю жизнь Эдвардс работала учительницей в начальной школе. Она пережила две мировые войны и своими глазами наблюдала становление современных технологий. У нее две дочери и четыре внука.

Ранее Милдред Кай из американского города Спрингфилд, штат Миссури, недавно отметившая 100-летний юбилей, раскрыла, секреты своего долголетия. Она считает, что прожила долгую жизнь благодаря вере и своей семье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска
В МИД прокомментировали американский «Саммит за демократию»
Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик
Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку
В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи
Александр Васильев назвал визуально старящие цвета в одежде
Стало известно об остановке распространения некроза у Костомарова
Доктор Мясников обратился к россиянам после смерти студентки медвуза
Украинский министр обороны опубликовал видео своего катания на британском танке
109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.