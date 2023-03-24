Женщина отметила 100-летний юбилей и раскрыла секреты долгой жизни

100-летняя американка Милдред Кай назвала секретом долголетия активность

Милдред Кай из американского города Спрингфилд, штат Миссури, недавно отметившая 100-летний юбилей, раскрыла свои секреты долголетия. Об этом сообщает KY3.

Кай считает, что прожила долгую жизнь благодаря вере и своей семье. Кроме того, она назвала одним из своих секретов активность. Женщина никогда не сидит без дела и всегда старается чем-нибудь заниматься.

Внук американки Брэндон Бевис уверен, что все дело в ее отношении к жизни. «Бабушка — человек, который легко прощает и забывает плохое. Я многому научился у нее в этом плане», — говорит он.

Женщина отметила 100-летие в кругу близких людей, среди которых были 44 кровных родственника и другие члены семьи. Ее дочь Глория Бевис призналась, что хотела сделать вечеринку сюрпризом и столкнулась с неожиданной проблемой. «Она следит за нами в своем телефоне. Поэтому пришлось отключить приложение для отслеживания местоположения, чтобы она не знала, где я нахожусь», — утверждает она.

По словам именинницы, она была в восторге от праздника, так как смогла увидеть всех родственников вместе. «Когда я увидела некоторых из них, то чуть не расплакалась», — утверждает Кай. Она также заявила, что гордится каждым членом своей семьи.

Ранее сообщалось, что 106-летний ветеран Второй мировой войны Билл Монфорт из США раскрыл свои нехитрые секреты долгой жизни. Монфорт признался, что любит людей и больше всего в жизни ценит отношения.