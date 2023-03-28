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14:14, 28 марта 2023Силовые структуры

СВР рассекретила архив 1941 года о планах нападения Германии на СССР

СВР рассекретила архив 1941 года о планах нападения Германии на СССР с целями для авиации

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Служба внешней разведки России рассекретила архив 1941 года о планах нападения Германии на СССР. Об этом сообщают «Известия».

По данным телеканала, авторы документов писали о готовности к наступлению и возможности нанести удары в любое время. Кроме того, были указаны цели для немецкой авиации. В первую очередь речь идет о заводах в Москве, которые изготавливают части для самолетов, авторемонтных мастерских и электростанциях.

В архиве сообщалось, что Венгрия планирует принять участие в сражениях на стороне немцев. Целью, которую преследовали авторы документа, была ликвидация СССР. Для этого немцы продумывали новое руководство для оккупированных земель СССР и подбирали управленцев для Кавказа, Киева и Москвы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут рассекречивать документы о Великой Отечественной войне. Кроме того, ФСБ опубликовала архивные документы об истреблении бандеровцами жителей Польши во время Великой Отечественной войны, в том числе в ходе Волынской резни. Всего, по данным историков, тогда было убито более 36 тысяч человек — мужчин, женщин, детей и стариков.

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Екатерина Власова
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