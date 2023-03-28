Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране

CMP Group: российский спрос на жилье в Таиланде увеличился на 41,73 процента

За период с января по февраль 2023 года российский спрос на недвижимость в Таиланде повысился на 41,73 процента. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании CMP Group (ГЖА.рф).

Кроме того, спрос на приобретение недвижимости в Таиланде в феврале 2023 года оказался на 27,87 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го. Наконец, количество обращений со стороны россиян за второй месяц 2023-го на 87 процентов превысило параметр за февраль 2021-го.

Несмотря на наблюдаемый рост, по итогам февраля нынешнего года интерес граждан России к покупке жилья в зарубежной стране снизился на 18,97 процента по сравнению с январем того же года. Специалисты отметили, что отрицательная динамика показателя стала самой сильной с ноября 2022-го — тогда число запросов упало на 23,68 процента.

«Сезонность влияет на цены на рынке аренды. Летом на рынке купли-продажи также шансов на то, что продавцы подвинутся по цене, чуть больше, чем зимой. Это связано с психологией. Продавцы видят, что квартира хуже сдается, и могут согласиться на снижение цены», — пояснил генеральный директор CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов. Он добавил, что в данный момент сохраняется стабильно высокий спрос на недвижимость в Таиланде со стороны россиян. Граждане либо покупают жилье напрямую, либо меняют свои объекты в России на тайские.

В марте эксперты портала о недвижимости Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что россияне в два раза сильнее захотели жить в Таиланде. По их данным, за период с января по февраль 2023 года спрос со стороны граждан России на аренду жилья там был на 97,21 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го.