Адвокат художницы Цветковой высказался об отмене оправдательного приговора

Адвокат Цветковой Пиховкин назвал отмену оправдательного приговора художницы незаконной

Решение суда об отмене оправдательного приговора художнице Юлии Цветковой (признана в России иностранным агентом) по делу о порнографии является незаконным, считает ее адвокат Александр Пиховкин. Свою позицию он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что 9-й кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор Цветковой, а также подтвердившее его апелляционное определение Хабаровского краевого суда. Дело направлено на новое рассмотрение в Комсомольск-на-Амуре.

Я считаю, что решение незаконное. Я приложу усилия к тому, чтобы это незаконное решение было отменено в Верховном суде Александр Пиховкин адвокат художницы

Пиховкин сообщил, что его доводы по делу во многом основаны и корреспондируют с позицией Верховного суда. В частности, его руководители давали доктринальное толкование и определение порнографии, обратил внимание защитник.

«В соответствии с их определением, это грубое натуралистическое изображение половых органов с акцентом на их контакте. Конечно, ни один из этих критериев не подходит к художественным работам, выполненным профессиональными художниками, которые были размещены в блоге Цветковой», — поделился адвокат.

В чем незаконность отмены приговора

Оснований для отмены оправдательного приговора в кассационном суде не было, так как представление прокурора не содержало никаких новых доводов по сравнению с апелляционным представлением, заявил защитник. «По статье 401.15 Уголовно-процессуального кодекса, основания, которые заявлялись в апелляции, не являются надлежащими основаниями для пересмотра решения в кассационной инстанции, в частности не могут переоцениваться доказательства», — подчеркнул он.

Единственным новым основанием в кассационном представлении, по словам Пиховкина, было то, что прокурор сослался на решение по административному делу о блокировке блога Цветковой как на преюдициальное, то есть имеющее заранее установленное значение, которое может уже не проверятся судом.

Дело в том, что когда уголовное дело Цветковой было передано в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, тот же прокурор города обратился в тот же суд с административным иском о блокировке блога, рассказал Пиховкин. По его словам, сложилась ситуация, при которой прокурор является одновременно лицом, которое утверждало обвинительное заключение по уголовному делу и по административному делу. Ответчиком по административному делу проходила Цветкова, которая являлась обвиняемой по уголовному делу. Также был один на два дела предмет доказывания — наличие порнографии в инкриминируемых изображениях.

«Тогда я последовательно указывал, что таким образом прокурор пытается создать незаконную, так называемую техническую преюдицию. То есть, вмешавшись в уголовный процесс, он параллельно выступил в роли истца по административному делу, суд за 10 минут рассмотрел это дело и пришел к выводу, что блог подлежит блокировке, потому что контент блога является порнографическим», — сообщил защитник.

Таким образом административный суд предрешил выводы уголовного суда. Такое вмешательство в уголовное производство незаконно, а человек в соответствии с Конституцией и Уголовным Кодексом может быть признан виновным в совершении преступления только судом Александр Пиховкин адвокат художницы

По словам адвоката, в качестве доказательства наличия порнографии в блоге Цветковой административный суд рассматривал экспертизу, полученную из материалов уголовного дела. Только уголовный суд признал ее недопустимой, так как проводившая ее эксперт-искусствовед была судима за преступную деятельность в этой области, отметил он.

«Госпожа, которая исполнила это заключение, в 2017 году была осуждена за подложную искусствоведческую экспертизу, и на момент выполнения экспертного заключения она еще не отбыла наказание. Тем не менее административный суд принял такое решение. Теперь пришло время, когда это решение было приведено в кассационном представлении как основание для отмены приговора», — высказался защитник.

В ноябре 2022 года суд полностью оправдал художницу. Ее дело рассматривали три года. С ноября 2019 года по март 2020-го россиянка находилась под домашним арестом, затем ей назначили подписку о невыезде. Сразу после вынесения оправдательного приговора она покинула Россию.

Цветкова не признавала свою вину. В описании группы во «ВКонтакте», которую художница администрировала, сказано, что паблик создан для снятия «стигмы с женской физиологии». В нем россиянка собирала символические изображения женского тела.