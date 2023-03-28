РИА Новости: сближение Украины и Молдавии с ЕС приведет к утрате политической субъектности

Cближение Украины и Молдавии с Европейским союзом (ЕС) приведет к утрате их политической и экономической субъектности. Такое последствие назвал источник РИА Новости.

Кроме того, за многомиллиардную помощь и кредиты, которые ЕС предоставляет властям государств, придется «расплачиваться» будущим поколениям своими национальными ресурсами, добавил собеседник агентства. По его словам, расширение Евросоюза является продолжением политики «неоколониальной экспансии» Запада.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу оценил перспективы вступления Украины в ЕС. Как он утверждает, речь идет не о месяцах, а о годах. Министр уточнил, что для вступления в Евросоюз Эстонии потребовалось около семи лет после того, как страна получила статус кандидата.

