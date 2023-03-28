Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:45, 28 марта 2023Бывший СССР

Украинцы рассказали о незаконно сбежавших из страны мужчинах

Украинский институт будущего: 21% украинцев заявили о наличии незаконно выехавших близких

Фото: Travel man / Shutterstock / Fotodom

У 21 процента украинцев среди друзей или родственников есть мужчины, незаконно сбежавшие из страны после начала специальной военной операции (СВО). Данные о миграционной ситуации на Украине опубликованы на сайте Украинского института будущего.

В исследовании также говорится, что 29 процентов опрошенных уверены в возвращении уехавших друзей и знакомых на Украину, «потому что они сами об этом говорят». 44 процента считают, что они «наверное, вернутся», если на Украине будет безопасно, 15 процентов — вряд ли вернутся, 2 процента — не вернутся точно, 10 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

Среди причин для возможного возвращения опрошенные чаще всего называли родственные связи, привычный образ жизни, наличие работы и безопасность. Менее трети опрошенных указали среди причин для возвращения патриотизм.

Ранее украинка рассказала Telegraph о британской программе «Дома для Украины». Она отметила, что тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в «сливки Европы», однако в реальности беженцы оказались втянуты в «бумажную волокиту» и потеряли уверенность в своем будущем.

На Украине мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, порядок выезда в условиях военного положения регулируется указом президента Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье назвали путь к мировой войне
Врач назвал неожиданную причину головной боли
Модель девять лет принимала наркотики каждый день и рассказала о последствиях
Российский военный самовольно уехал со службы и получил 1,5 года условно
Подросток с пневмонией обратился к высадившему его из скорой под Москвой медику
Украинцы рассказали о незаконно сбежавших из страны мужчинах
Теленок сбежал со скотобойни и спасся от риска быть съеденным
На Украине понадеялись завершить конфликт в 2023 году
Миллионам людей предрекли потерю работы из-за искусственного интеллекта
ЦБ назвал главную причину отказов в ипотечных каникулах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.