Украинцы рассказали о незаконно сбежавших из страны мужчинах

Украинский институт будущего: 21% украинцев заявили о наличии незаконно выехавших близких

У 21 процента украинцев среди друзей или родственников есть мужчины, незаконно сбежавшие из страны после начала специальной военной операции (СВО). Данные о миграционной ситуации на Украине опубликованы на сайте Украинского института будущего.

В исследовании также говорится, что 29 процентов опрошенных уверены в возвращении уехавших друзей и знакомых на Украину, «потому что они сами об этом говорят». 44 процента считают, что они «наверное, вернутся», если на Украине будет безопасно, 15 процентов — вряд ли вернутся, 2 процента — не вернутся точно, 10 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

Среди причин для возможного возвращения опрошенные чаще всего называли родственные связи, привычный образ жизни, наличие работы и безопасность. Менее трети опрошенных указали среди причин для возвращения патриотизм.

Ранее украинка рассказала Telegraph о британской программе «Дома для Украины». Она отметила, что тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в «сливки Европы», однако в реальности беженцы оказались втянуты в «бумажную волокиту» и потеряли уверенность в своем будущем.

На Украине мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, порядок выезда в условиях военного положения регулируется указом президента Владимира Зеленского.