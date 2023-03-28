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05:51, 28 марта 2023Россия

ВС России уничтожили две контрбатарейные РЛС из США

Группировка «Юг» ВС России уничтожила две РЛС производства США на Авдеевском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил об уничтожении российскими военными двух украинских контрбатарейных радиолокационных станций (РЛС) AN/TPQ-50 американского производства на Авдеевскчм направлении. Его доклад приводит РИА Новости.

Кроме того, группировка «Юг» поразила огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил Бигма.

«Расчетом 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет», — сообщил представитель группировки.

Ранее командир батареи 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» сообщил, что Вооруженные силы России выработали уникальную тактику, которая позволила сломить сопротивление украинских войск в районе Авдеевки. По его словам, контрбатарейным огнем вытесняется артиллерия противника, а его укрепления «разбираются» точным огнем противотанковых ракетных комплексов.

Марина Совина
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