Названа причина успехов российских штурмовых групп под Авдеевкой

«Известия»: успехи российских штурмовых групп под Авдеевкой связаны с работой разведки

Вооруженные силы России выработали уникальную тактику, которая позволила сломить сопротивление украинских войск в районе Авдеевки. Об этом пишут «Известия».

Командир батареи 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» с позывным Кот рассказал изданию, что контрбатарейным огнем вытесняется артиллерия противника, а его укрепления «разбираются» точным огнем противотанковых ракетных комплексов.

Таким образом, отметил военный, им удалось «проредить» артиллерию противника, которая не давала российским штурмовым подразделениям прорвать оборону и начать полноценный штурм. В частности, на их счету как чехословацкие RM-70 Vampire и советские «Грады», так и американские гаубицы М777.

Кот объяснил, что все эти успешные действия являются результатом корректировки воздушной разведки. Также он оценил возможности контрбатарейных радаров, которые начали массово применяться для обнаружения вражеской артиллерии.

Ранее военкоры предположили, что ВСУ готовятся к потере Авдееевки. В частности, на это указывает план местной администрации эвакуировать из города коммунальные службы и отключить мобильную связь, а также призыв к жителям эвакуироваться.

26 марта было показано, как российские артиллеристы уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ на авдеевском направлении. На кадрах видно, как военнослужащие шестого стрелкового батальона девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса наносят несколько ударов по украинским позициям.