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03:17, 27 марта 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о подготовке ВСУ к потере Авдеевки

«Военкоры РВ»: ВСУ готовятся к потере Авдеевки и выключают в городе мобильную связь

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к потере Авдееевки и выключает мобильную связь с целью помешать сторонника России информировать ВС РФ о передвижениях и позициях украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также украинская сторона вывозит из города коммунальные службы и советует населению эвакуироваться, говорится в сообщении. При этом «Военкоры РВ» отметили, что российские войска ведут наступательную операцию на Авдеевском направлении.

Ранее мэр подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш призвал жителей покинуть город. «Пара дней — и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать. Поэтому нужно ехать», — заявил он.

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Марина Совина
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