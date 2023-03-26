Российские артиллеристы уничтожили пункты дислокации ВСУ под Авдеевкой

РВ: российские артиллеристы уничтожили ПВД ВСУ на авдеевском направлении

Российские артиллеристы уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

На кадрах видно, как военнослужащие шестого стрелкового батальона девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса наносят несколько ударов по ПВД ВСУ.

Ранее российские военные показали видео поражения украинских позиций около Марьинки. Отмечается, что в результате нескольких залпов из автоматического гранатомета по цели был поражен блиндаж противника.