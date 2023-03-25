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19:23, 25 марта 2023Бывший СССР

Российские военные показали видео поражения украинских позиций близ Марьинки

РИА Новости: российские военные показали видео поражения украинских позиций близ Марьинки

Российские военные показали видео поражения украинских позиций близ Марьинки. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.

В видеоролике представлена работа корректировщика и гранатометчиков. Российские бойцы ведут огонь из автоматического гранатомета АГС. После пристрелочных залпов бойцы группы беспилотников ведут корректировку.

Кроме того, бойцы рассказали агентству, сколько метров до цели не долетели снаряды, а расчет АГС сделал поправки. После двух пристрелочных залпов по цели они нанесли повторный удар, в результате был поражен блиндаж. Командир подразделения дал этому действию отличную оценку.

20 марта военный корреспондент Андрей Руденко обнародовал видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) RМ-70 «Вампир» чешского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет».

На появившихся кадрах видно, как в стоящую в лесопосадке установку попадает «Ланцет». Затем следуют мгновенная детонация боекомплекта РСЗО, вызвавшая огненный столб. После рассеивания дыма на месте «Вампира» остались лишь обугленная земля и поваленные деревья.

Сергей Истомин
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