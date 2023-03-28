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13:02, 28 марта 2023Путешествия

Популярная курортная страна Азии одобрила продление безвиза для россиян

Vietnam News: во Вьетнаме одобрили продление безвизового режима для россиян до 45 дней

Фото: Ammie Ngo / Unsplash

Правительство Вьетнама одобрило продление безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе россиян. Об этом пишет портал Vietnam News.

Отмечается, что срок безвизового пребывания для туристов из некоторых государств будет увеличен с 15 до 45 дней. Уточняется, что в список таких стран входят Россия, Белоруссия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Южной Корея и Япония.

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Таким образом, местные власти надеются поддержать ключевой фактор экономического роста популярной курортной страны Азии — иностранные инвестиции и туристическую сферу. Подобная инициатива будет представлена на рассмотрение и утверждение парламента уже на следующем заседании, которое пройдет в мае.

Также сообщается, что члены кабмина пришли к согласию в вопросе выдачи электронных виз, действительных для однократного или многократного въезда для граждан всех стран и территорий. «Теперь они смогут находиться во Вьетнаме не более трех месяцев вместо текущих 30 дней», — пояснили в издании.

Ранее в марте стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью государствами. Об этом уведомил статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. Проработка проектов документов ведется с Вьетнамом, Индией, Анголой, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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Фариза Бацазова
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