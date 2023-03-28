Появились подробности о выставленной на аукцион яхте российского миллиардера

Вырученные с продажи яхты Alfa Nero средства направят на развитие Антигуа и Барбуды

Журналисты Business Insider раскрыли подробности о судьбе яхты, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о суперъяхте Alfa Nero стоимостью 81 миллион долларов (6,1 миллиарда рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа. Власти страны объявили судно брошенным и выставили на аукцион, поскольку хозяин так и не объявился. Премьер-министр государства Гастон Браун также заявил, что в резерве яхты не осталось средств, чтобы прокормить экипаж.

Известно, что вырученные средства пустят на покрытие долга за топливо перед пристанью в размере 500 тысяч долларов (38 миллионов рублей), а оставшиеся деньги направят на развитие Антигуа и Барбуды. По словам Брауна, правительство уже получило предложение на покупку яхты на сумму более 50 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей).

В то же время сам Гурьев, попавший под санкции Запада из-за спецоперации России на Украине, полностью отрицает свою причастность к судну.

В сентябре 2022 года британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу подарил новорожденному сыну яхту за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Помимо дорогостоящего судна, мальчику купили дизайнерский гардероб на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей).