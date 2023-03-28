Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:57, 28 марта 2023Ценности

Появились подробности о выставленной на аукцион яхте российского миллиардера

Вырученные с продажи яхты Alfa Nero средства направят на развитие Антигуа и Барбуды

Фото: VWPICS / Nano Calvo / Universal Images Group / Getty Images

Журналисты Business Insider раскрыли подробности о судьбе яхты, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о суперъяхте Alfa Nero стоимостью 81 миллион долларов (6,1 миллиарда рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа. Власти страны объявили судно брошенным и выставили на аукцион, поскольку хозяин так и не объявился. Премьер-министр государства Гастон Браун также заявил, что в резерве яхты не осталось средств, чтобы прокормить экипаж.

Материалы по теме:
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов. В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
3 октября 2021
«Даже у жестокости должен быть смысл» Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
«Даже у жестокости должен быть смысл»Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
19 марта 2022

Известно, что вырученные средства пустят на покрытие долга за топливо перед пристанью в размере 500 тысяч долларов (38 миллионов рублей), а оставшиеся деньги направят на развитие Антигуа и Барбуды. По словам Брауна, правительство уже получило предложение на покупку яхты на сумму более 50 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей).

В то же время сам Гурьев, попавший под санкции Запада из-за спецоперации России на Украине, полностью отрицает свою причастность к судну.

В сентябре 2022 года британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу подарил новорожденному сыну яхту за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Помимо дорогостоящего судна, мальчику купили дизайнерский гардероб на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Аномально жаркое лето 2021 года побило рекорд тысячелетия
Во Франции снова начались протесты
Названы последствия сближения Украины и Молдавии с ЕС
МОК назвал категории российских спортсменов для допуска к турнирам
Доктор Мясников предупредил об опасности иммуностимуляторов
Летевший на Камчатку россиянин напился и девять часов мучил попутчиков
Присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе Пичуге и его группировке
В Молдавии настроились прекратить интеграцию страны в Евросоюз и НАТО
Появились подробности о выставленной на аукцион яхте российского миллиардера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.