В МИД прокомментировали американский «Саммит за демократию»

Захарова: организуемые США саммиты являются проявлением неоколониальных практик

«Саммиты за демократию», организуемые США, являются проявлением неоколониальных практик во внешней политике Вашингтона, сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Текст опубликован на сайте дипведомства.

За усилиями по их организации стоит стремление узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства в дела других государств, отметила Захарова. «Заставить всех смотреть на мир через оптику "порядка, основанного на правилах", продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона», — сказано в сообщении.

Кроме того, речь идет об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого политэлита США пытается навесить ярлык «автократий», — в первую очередь Россию и Китай.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы "демократия" в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, даже единственной меры вещей. На фоне хронических внутренних проблем США не имеют никакого морального права читать нотации другим», — прокомментировала Захарова.

Дипломат указала, что Вашингтону с союзниками давно пора вернуться к соблюдению норм международного права, а также создавать условия для мирного сосуществования и сотрудничества.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что саммит станет собранием в пользу мироустройства, в котором Вашингтон хочет вечно играть центральную роль.

