В России отреагировали на удар беспилотника по газонасосной станции в Белгороде

Депутат Ананских назвал единичным случаем атаку ВСУ на газонасосную станцию в Белгороде

Атака украинского дрона на газонасосную станцию в Белгороде является единичным случаем, энергетическая инфраструктура России хорошо защищена от любых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Глобального инцидента тут нет. Это единичный случай, который больше ориентирован на украинскую пропаганду, чем на какие-то конкретные действия. В данной ситуации атаки на наши территории реагировать нужно в любом случае, что мы и делаем с 24 февраля 2022 года», — сказал он.

При этом парламентарий заверил, что объекты энергетической системы России находятся в безопасности.

«Какие-то инциденты в теории возможны, но на практике маловероятны. У нас лучшие системы ПВО и защита», — добавил Ананских.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Уточнялось, что начиненный взрывчаткой дрон атаковал пустой резервуар газонасосной станции, из-за чего взрыва не произошло. Согласно имеющейся информации, обломки дрона неустановленного типа повредили резервуар, в результате инцидента никто не пострадал.

21 марта в Брянской области ВСУ пытались атаковать территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» на нефтепроводе «Дружба» с помощью беспилотника.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.