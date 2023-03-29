Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ

SHOT: беспилотник ВСУ атаковал пустой резервуар газонасосной станции в Белгороде

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, украинский дрон, начиненный взрывчаткой, атаковал пустой резервуар газонасосной станции, из-за чего взрыва не произошло. Никто не пострадал.

Предварительно, дрон залетел на территорию России со стороны Волчанска, тип беспилотника пока не установлен. Его обломки после падения повредили резервуар.

21 марта в Брянской области ВСУ пытались атаковать территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» на нефтепроводе «Дружба» с помощью беспилотника.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.