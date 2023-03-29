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12:12, 29 марта 2023Россия

Двое российских школьников взяли мотоцикл знакомого и попали в ДТП

В Тюменской области двое школьников взяли чужой мотоцикл и попали в аварию

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Тюменской области двое школьников взяли чужой мотоцикл и попали в аварию. Об этом сообщает Госавтоинспекция российского региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным ГИБДД, находившиеся на мотоцикле школьники были без шлемов. За рулем был 15-летний подросток, его 14-летний пассажир пострадал. ДТП произошло из-за того, что водитель Lada не пропустил поворачивающих на мотоцикле подростков.

После аварии сотрудники Госавтоинспекции начали проверку. Родители школьников сказали, что они не знали, что их дети ездят на мотоцикле.

Ранее в городе Меленки Владимирской области два подростка угнали машину скорой помощи и попали в ДТП. Во время движения один из них не справился с управлением и врезался в металлическое препятствие.

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Анастасия Шейкина
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