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03:00, 29 марта 2023Мир

Белый дом ответил на заявление Минобороны РФ о сбитой в зоне СВО «умной» бомбе

Белый дом не подтвердил информацию России о впервые сбитой в зоне СВО «умной» бомбе GLSDB

Фото: Jim Young / Reuters

Вашингтон не может подтвердить сообщение министерства обороны России о впервые сбитой в зоне специальной военной операции (СВО) «умной» бомбе Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что американская сторона говорила о планах поставить данное оружие Киеву. «Я не могу подтвердить российские сообщения о том, что они сбили одно из них», — ответил он на заявление Минобороны РФ. Кирби уточнил, что читал сообщения в СМИ относительно сбитой «умной» бомбы.

Во вторник, 28 марта, Минобороны России впервые заявило о сбитом системой противовоздушной обороны (ПВО) снаряде GLSDB в зоне спецоперации.

Ракеты GLSDB зимой вошли в новый пакет помощи Украине со стороны США. Снаряды представляют из себя «умную» авиабомбу с двигателем, дальность стрельбы которой достигает 150 километров.

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Марина Совина
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