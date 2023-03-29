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18:23, 29 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о ковровых бомбардировках ВСУ в боях за Рубежное и Северодонецк

Врио главы ЛНР: ВСУ применяли ковровые бомбардировки в боях за Рубежное и Северодонецк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли тактику ковровых бомбардировок во время боев за Рубежное и Северодонецк. Об этом сообщила РИА Новости советник врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника Анна Сорока.

«Были прицельные обстрелы, причем обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут», — заявила советник врио главы ЛНР.

Она также добавила, что обстрел проводился западными снарядами калибра 155 миллиметров, а также «Градами» (РСЗО БМ-21 "Град") по гражданским объектам, школам и детским садикам.

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Ткачев Егор
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