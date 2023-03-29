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17:29, 29 марта 2023Силовые структуры

Ущерб от действий полковника Росгвардии оценили в сотни миллионов рублей

Ущерб по делу главы отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Xrup / Shutterstock / Fotodom

Ущерб по делу главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Его обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста.

Офицера доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.

О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

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Елизавета Новикова
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