Ущерб от действий полковника Росгвардии оценили в сотни миллионов рублей

Ущерб по делу главы отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей

Ущерб по делу главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Его обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста.

Офицера доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.

О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.