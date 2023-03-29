Минобороны отчиталось об уничтожении «Гвоздики» ВСУ и американской системы М777

МО РФ отчиталось об уничтожении гаубицы «Гвоздика» ВСУ и американской системы М777

Российские военнослужащие на херсонском направлении уничтожили за сутки самоходную гаубицу «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и американскую артиллерийскую систему М777. Об этом отчитался перед журналистами в среду, 29 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что на данном направлении были ликвидированы до 40 украинских военнослужащих. По информации Конашенкова, были подбиты три автомобиля противника.

Российской армии также удалось поразить склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, отметили в Минобороны.

26 марта российское ведомство докладывало, что ВСУ потеряли до 20 бойцов на херсонском направлении. Тогда же российские военные смогли уничтожить принадлежавшую украинской армии технику: артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную гаубицу «Акация».

Еще раньше Минобороны России заявляло об уничтожении до 35 солдат ВСУ на херсонском направлении. Также были ликвидированы десять автомобилей и самоходная гаубица «Гвоздика».