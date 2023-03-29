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11:05, 29 марта 2023Интернет и СМИ

Бузова заявила о буллинге в свой адрес

Телеведущая Бузова заявила о буллинге в свой адрес от представителей шоу-бизнеса

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что испытывает буллинг в свой адрес от представителей шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в интервью «Телепрограмме».

Бузова отметила, что переживала травлю в школьные годы, а также на проекте «Дом-2», где выступала в качестве участницы, а позднее — и ведущей. Однако сейчас, по ее словам, буллинг продолжается. «Буллинг [идет] от больших и влиятельных людей в шоу-бизнесе, которые позволяют себе негативные высказывания в мой адрес, пытаются пропиариться за мой счет, получить лишние упоминания в прессе», — подчеркнула певица.

Она отметила, что со временем перестала обращать внимание на негативные высказывания о себе. Ведущая также выразила уверенность в том, что к ней положительно относится большое количество людей.

Ранее сообщалось, что Бузова отреагировала на критику своих бровей, которые ее подписчики в соцсетях сочли чересчур широкими и темными. Певица ответила на негативные комментарии о бровях словами «зубной щеткой их оттереть?».

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Маргарита Щигарева
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