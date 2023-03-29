Соловьев причислил Бузову к «слугам Сатаны»

Владимир Соловьев причислил Ольгу Бузову к «слугам Сатаны» и раскритиковал ее

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал певицу Ольгу Бузову, причислив ее к «слугам Сатаны». Высказывания ведущего прозвучали в его передаче «Полный контакт», трансляция доступна на YouTube.

Говоря о Бузовой, Соловьев заявил, что певица пытается «искупить все свои грехи». «Один раз съездив или несколько раз на Донбасс, [Бузова] думает, что все можно, пиарчик сработал, возвращается к тому, что обсуждает свою жопу и сиськи, когда страна воюет. И на полном серьезе думает, что это нормально», — сказал он.

Телеведущий также раскритиковал журналистов Ксению Собчак и Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), президента Украины Владимира Зеленского и девушку, осквернившую в конце марта Вечный огонь в Саратове. «Они все слуги Сатаны, мерзкие, омерзительные, гадкие, вырожденцы», — заключил Соловьев.

О том, что Бузова приехала в Донбасс, стало известно в октябре. Певца вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставила в Амвросиевку партию гуманитарной помощи.

Ранее Соловьев также резко высказался о телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Он обвинил Собчак в глупости и необразованности, а также счел, что журналистка завидует ему.