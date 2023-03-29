Посольство России обвинило США в попытке скрыть данные о «преступлении века»

Посольство России обвинило США в попытке спустить на тормоза данные о преступлении века

Посольство России в США заявило, что Вашингтон стремится «спустить на тормозах» опасные для себя сведения о причастности американских спецслужб к диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Видим в этом очевидную попытку <…> "спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море», — обвинили США в дипмиссии.

Ранее посольство России также оценило роль США в расследованиях подрывов «Северных потоков». По мнению дипломатов, Вашингтон стремится спрятаться за действиями своих союзников.

8 февраля вмериканский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

