Посольство России оценило роль США в расследованиях подрывов «Северных потоков»

Посольство РФ: США прячутся за союзниками в расследованиях взрывов на «Северных потоках»

Посольство России в Вашингтоне оценило роль США в расследованиях взрывов на «Северных потоках», отметив, что они стараются спрятаться за действиями своих союзников, сообщает РИА Новости.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников», — заявили российские дипломаты.

Они также добавили, что США прилагают все возможные усилия для того, чтобы не допустить беспристрастного расследования для установления истинных обстоятельств диверсии на газопроводах.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, кто из чиновников США был осведомлен об организации диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, круг людей в США, посвященных в эти происшествия, был невелик, а сам процесс шел не через американского президента Джо Байдена, а через директора ЦРУ и людей на местах.