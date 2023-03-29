Херш раскрыл подробности об организации диверсий на «Северных потоках»
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, кто из чиновников США был осведомлен об организации диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с RT.
Херш раскрыл подробности об организации диверсий на «Северных потоках» и назвал невеликим круг людей в США, посвященных в эти происшествия. Он добавил, что президента страны Джо Байдена «не особо информировали», процесс шел через директора ЦРУ и людей на местах.
Журналист добавил, «чем меньше знают в Белом доме, тем лучше, поскольку народ там весьма словоохотлив».
«Про ЦРУ я могу вам сказать одно: когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания. Понимаете меня?» — заключил он.
Ранее Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, в администрации и так знают, что «это сделал президент» Байден.