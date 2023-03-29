Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 29 марта 2023Мир

Херш раскрыл подробности об организации диверсий на «Северных потоках»

Журналист Херш назвал невеликим круг посвященных в США о диверсиях на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:
Сеймур Херш

Сеймур Херш . Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, кто из чиновников США был осведомлен об организации диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с RT.

Херш раскрыл подробности об организации диверсий на «Северных потоках» и назвал невеликим круг людей в США, посвященных в эти происшествия. Он добавил, что президента страны Джо Байдена «не особо информировали», процесс шел через директора ЦРУ и людей на местах.

Журналист добавил, «чем меньше знают в Белом доме, тем лучше, поскольку народ там весьма словоохотлив».

«Про ЦРУ я могу вам сказать одно: когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания. Понимаете меня?» — заключил он.

Ранее Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, в администрации и так знают, что «это сделал президент» Байден.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против двух российских компаний
Госдеп обеспокоился якобы имеющимися связями российских спортсменов с военными
Доктор Мясников назвал альтернативу поваренной соли
Байден прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
В России предложили открывать МФЦ и «Почту России» в торговых центрах
Легинсы лопнули на девушке во время интенсивной тренировки в спортзале
Кадыров прокомментировал нападение на отдел полиции в Чечне
В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с проблемами с обучением
Военный аналитик объяснил попытки Запада пугать наступлением ВСУ на Крым
Неизвестные в Чечне напали на здание отдела полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.