Журналист Херш назвал невеликим круг посвященных в США о диверсиях на «Северных потоках»

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, кто из чиновников США был осведомлен об организации диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с RT.

Херш раскрыл подробности об организации диверсий на «Северных потоках» и назвал невеликим круг людей в США, посвященных в эти происшествия. Он добавил, что президента страны Джо Байдена «не особо информировали», процесс шел через директора ЦРУ и людей на местах.

Журналист добавил, «чем меньше знают в Белом доме, тем лучше, поскольку народ там весьма словоохотлив».

«Про ЦРУ я могу вам сказать одно: когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания. Понимаете меня?» — заключил он.

Ранее Херш объяснил нежелание Белого дома расследовать взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, в администрации и так знают, что «это сделал президент» Байден.