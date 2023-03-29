Девушка раскрыла измену бойфренда благодаря трансляциям с камер видеонаблюдения

The Independent: камеры видеонаблюдения помогли тиктокерше разоблачить измену бойфренда

Пользовательница TikTok Кайла Гарднер разоблачила бойфренда, изменившего ей с другой девушкой. Ей помогла трансляция с камер видеонаблюдения, пишет The Independent.

Тиктокерша раскрыла измену, когда отдыхала на круизном лайнере вместе с партнером и друзьями. Она находилась в своей каюте с подругой и смотрела телевизор, а ее бойфренд отправился за едой. Перебирая каналы, Гарднер наткнулась на трансляции с камер видеонаблюдения, установленных в разных частях корабля. Внезапно на экране появился ее бойфренд. Мужчина флиртовал с незнакомой девушкой, обнимал ее, а затем обменялся с ней номерами.

Подруги закричали от шока, достали телефоны и стали снимать происходящее на экране. Несколько снятых тогда роликов, которые Гарднер опубликовала в TikTok, набрали несколько миллионов просмотров.

Многие пользователи захотели узнать, что произошло дальше, и попросили девушку выложить продолжение. «Как вы смеете оставлять нас в таком напряжении? Это незаконно», — пошутил кто-то в одном из комментариев.

Другие пользователи усомнились в подлинности произошедшего и предположили, что Гарднер все выдумала ради популярности в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 31-летняя пользовательница TikTok Джесс О'Коннор поймала возлюбленного на измене с мачехой благодаря тому, что увидела отпечатки его ладоней на пыльном столе. После произошедшего тиктокерша разорвала отношения с партнером, а ее отец развелся с ее мачехой.