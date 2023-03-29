Появились подробности о выпрыгнувшем из окна школы российском ребенке

«Babr Mash»: выпрыгнувший из окна школы Читы семиклассник был третьим ребенком в семье

Семиклассник одной из школ Читы, который выпрыгнул из окна во время урока, воспитывается в семье вместе с другими двумя детьми и живет в частном доме в Смоленке. Такие подробности о мальчике публикует Telegram-канал Babr Mash.

По данным авторов канала, при падении ребенок получил сотрясение, переломы и ушибы органов, мальчик также лишился нескольких зубов. Известно, что он выпрыгнул из окна на уроке литературы. Во время занятия он резко встал, пробежал по партам до подоконника.

О произошедшем в российском городе стало известно днем ранее, 28 марта. Тогда сообщалось, что мальчик был на занятии на первом этаже школы.

Ранее в Нижнекамске подросток выпрыгнул из окна ради прогулки с другом. До случившегося приятели долго разговаривали между собой: один из них находился на улице и уговаривал друга спуститься, второй был дома.