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12:20, 28 марта 2023Россия

Российский семиклассник выпрыгнул из окна школы во время урока

В Чите семиклассник выпрыгнул из окна школы №32 во время урока и сломал ноги

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Чите семиклассник выпрыгнул из окна школы №32 во время урока и сломал ноги. Об этом сообщает российский портал Chita.ru.

По информации издания, мальчик был на занятии на первом этаже школы. Сотрудники региональной прокуратуры уже заинтересовались произошедшим.

Работники ведомства намерены установить обстоятельства инцидента, а также оценить соблюдение требований безопасности в учебном заведении.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске подросток выпрыгнул из окна ради прогулки с другом. До случившегося приятели долго разговаривали между собой: один из них находился на улице и уговаривал друга спуститься, второй был дома.

По предварительным сведениям, один из детей решил «взять другого на слабо» и посчитал до трех, чтобы тот выпрыгнул из окна. Позже выпрыгнувшего школьника отвезли в больницу.

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Анна Щербакова
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