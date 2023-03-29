Третье за две недели растерзанное тело нашли на улице российского города

В Астрахани бродячие собаки растерзали женщину, это третий случай в городе за две недели

В Астрахани нашли растерзанное бродячими собаками тело женщины. Это уже третий подобный случай за две недели, говорится в видеосюжете РЕН ТВ.

Тело 44-летней россиянки обнаружили утром 29 марта прохожие. На месте происшествия они увидели лужу крови и тело погибшей с многочисленными следами укусов.

Проведенная экспертиза подтвердила смерть женщины вследствие травматического шока и кровопотери, сообщили телеканалу в региональном главке Следственного комитета России (СКР).

Ранее тело со следами укусов жители Астрахани обнаружили 18 марта. Погибшим оказался 53-летний местный житель. Второй случай гибели человека от стаи бродячих собак в городе произошел 26 марта.