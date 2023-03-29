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20:15, 29 марта 2023Забота о себе

Названо неожиданное препятствие для похудения при помощи диет и тренировок

Специалист по контролю веса Луиc Аронн: у полных людей нарушается механизм контроля веса

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Лишь пять процентов полных людей могут похудеть и длительное время избегать повторного набора веса с помощью диет и тренировок. В интервью The New Yorker Луиc Аронн, директор Центра по контролю веса при медицинской школе Корнеллского университета, назвал причину подобного эффекта.

По его словам, существуют гормоны, регулирующие массу тела. К ним относится, в частности, лептин: он сигнализирует мозгу, что пора перестать есть, причем чем больше у человека жира, тем больше вырабатывается лептина. Однако этот механизм нарушается, если в организм слишком быстро попадает большое количество калорий. Согласно самой правдоподобной теории, это приводит к повреждению нервов, которые реагируют на такие гормоны.

В результате тело постепенно теряет чувствительность к лептину, заставляя мозг ошибочно полагать, что оно голодает, объяснил Аронн. Это может стать неожиданным препятствием при похудении. «Мозг пытается сбалансировать систему, замедляя обмен веществ и повышая аппетит», — объяснил Аронн.

Этот феномен подтверждается исследованием, в котором принимали участие герои популярного телешоу о борьбе с чрезмерной полнотой. Проведенные анализы показали, что после похудения у большинства из них настолько резко замедлился обмен веществ, что вскоре они вновь набрали все сброшенные килограммы.

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Аронн добавил, что человеку, который однажды набрал избыточную массу и попал в цикл неправильного обмена веществ, будет сложно не только худеть, но и поддерживать достигнутый результат.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян опровергла утверждение, что обмен веществ можно ускорить при помощи диет и БАДов. Она уверена, что ускорить метаболизм можно, наращивая мускулатуру.

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Екатерина Улитина
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